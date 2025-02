Magdeburg - Der Filmclub Magdeburg lädt Filminteressierte und Cinephile ins Studiokino am Moritzplatz 1a ein. Einmal im Monat um 19.30 Uhr wird ein Film gezeigt, begleitet von einer Einführung und einer anschließenden Diskussion. Die Filmreihe 2025 trägt den Titel „Das bunte Leben – schwarz-weiß erzählt“ und präsentiert Spielfilme sowie Dokumentationen, die sich durch ihre erzählten Geschichten und visuelle Gestaltung in Grautönen auszeichnen.

Welcher Film am 24.2. gezeigt wird

Als nächstes steht für den 24.2 der Film „Following“ aus dem Jahr 1998, das Kinodebüt des britisch-amerikanischen Regisseurs Christopher Nolan an. Der in schwarz-weiß gedrehte Thriller erzählt die Geschichte eines jungen, angehenden Schriftstellers, der fremden Menschen durch die Straßen Londons folgt, um Inspiration für seine Geschichten zu finden. Dabei gerät er an einen Mann, der sich als Einbrecher entpuppt und ihn in ein Netz aus Manipulation und Verbrechen verstrickt.

Der Film zeichnet sich durch eine nicht-lineare Erzählweise, minimalistische Inszenierung und eine dichte Atmosphäre aus, die stilistische Elemente erkennen lässt, die Nolan in späteren Werken weiterentwickelte.

Das sind die weitere Termine

Die Teilnahme ist zum regulären Kinopreis von 9,50 Euro möglich. Eine Jahres-Karte für 15 Euro berechtigt zum ermäßigten Eintritt von 8,50 Euro pro Filmabend. Weitere Informationen sind unter Telefon 0391/53547718 und online bei der Volkshochschule Magdeburg unter www.vhs.magdeburg.de bei der Volkshochschule Magdeburg erhältlich.

Am 24. März steht „Der Junge, dem die Welt gehört“ von Robert Gwisdek auf dem Programm, gefolgt von „Gunda“ von Victor Kossakowski am 28. April. Die Filmreihe setzt sich am 2. Juni mit „Morgen ist auch noch ein Tag“ von Paola Cortellesi fort. Am 23. Juni wird „Die Theorie von allem“ von Timm Kröger gezeigt, während am 18. August „Electric Fields“ von Lisa Gertsch folgt.

Den Abschluss des aktuellen Angebots bildet dann am 8. September die Dokumentation „Be Natural – Sei du selbst: Die Filmpionierin Alice Guy-Blaché“, die sich mit dem Leben und Werk der ersten weiblichen Regisseurin der Filmgeschichte beschäftigt.