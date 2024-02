Warteschlangen vor dem Bürgerbüro Mitte in der Leiterstraße an einem Montagmorgen. Die Terminvergabe soll verbessert werden.

Magdeburg. - Zeitnah einen Termin im Bürgerbüro bekommen? Das war bislang kaum oder gar nicht mehr möglich. Die Landeshauptstadt Magdeburg ändert deshalb ihren Onlinekalender für Terminreservierungen in den Bürgerbüros. Und erhofft sich so mehr Zufriedenheit.

„Mich erreichen fast täglich Beschwerden von Bürgern, die sagen, sie kriegen keinen Termin im Bürgerbüro für die nächsten Wochen.“ Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) kennt das Dilemma. Und kann den Frust durchaus nachvollziehen. „Wo ist da die Dienstleistung als Stadt?“, würden sich viele Magdeburger fragen. Doch Borris sagt ganz klar, dass sich die Verwaltung als Dienstleister sehe. Hinter den Kulissen sei in den zurückliegenden Monaten daran gearbeitet worden, die Terminprobleme in den Ämtern zu minimieren. Am Montag wurden Lösungen präsentiert.

Zu langer Vorlauf

Den größten Publikumsverkehr haben die Bürgerbüros. Hier soll es auch die größte Änderung geben. Konnten Termine online bislang sechs Wochen im Voraus gebucht werden, soll dies ab 18. März nur noch für zwei Wochen im Voraus möglich sein. Was zunächst danach klingt, als würde sich das Termindilemma dadurch eher verschärfen, hat aber einen Hintergrund: „Wir haben in den vergangenen Monaten immer stärker festgestellt, dass der Bedarf an zeitnahen Terminen steigt“, erklärt der zuständige Beigeordnete für den Bürgerservice, Ronni Krug. Der lange Kalendervorlauf habe dazu geführt, dass keine Termine mehr vorhanden gewesen seien – „weil sie auf fünf oder sechs Wochen im Voraus gebucht worden sind“.

Kalender wird gesperrt

Um den Kalender auf den neuen Rhythmus umstellen zu können, müsse dieser über fünf Wochen angehalten werden. Das klinge dramatischer, als es sei. Schließlich seien die Termine für diesen Zeitraum ohnehin schon gebucht. Ab 18. März stehen dann immer für 14 Tage im Vorlauf Termine zur Verfügung, die online gebucht werden können. „Pro Woche werden das rund 700 Termine sein“, kündigt Krug an. Die Verwaltung arbeite aber daran, dass es noch mehr werden.

Während der fünfwöchigen Kalendersperre werde aber die Kontingentsprechstunde, die wochentags von 8 bis 9 Uhr stattfindet, fortgesetzt. In dieser Zeitspanne können sich Einwohner auch ohne Termin an die Bürgerbüros wenden. Und: „Wir haben ein Kontingent von 250 Terminen zurückgehalten, die wir jeden Donnerstag um 18 Uhr freischalten werden in diesen fünf Wochen“, so der zuständige Beigeordnete. Und das bis zum 13. März. Er geht davon aus, dass so ab März wieder kurzfristige Termine zur Verfügung stehen werden.

Die vorliegenden Zahlen seien gar nicht so schlecht. Nicht nur, dass Magdeburg im Vergleich mit anderen Städten gleicher Größe mit seinem Bürgerservice gut dastehe, weil Magdeburg im Behörden-Ranking der beliebstesten Bürgerämter regelmäßig in den Top Ten lande. Allein 2023 seien mehr als 125.000 Bürger in den Bürgerbüros der Landeshauptstadt bedient worden. Was bedeute, dass wöchentlich zwischen 2.300 und 3.000 Anliegen zu bewältigen waren. „Die Beschwerdelage, die wir natürlich auch beobachten, ist verglichen mit diesen Zahlen relativ gering“, so Krug. Die Umstrukturierung des Online-Kalenders soll dazu beitragen, dass es weniger Beschwerden gebe.