Sensoren erfassen an Ein- und Ausfahrten das Kennzeichen von Fahrzeugen und erkennen Parkverstöße. War das Bußgeld im Fall unserer Leser wirklich berechtigt?

Parkverstoß in Magdeburg: Ehepaar wehrt sich erfolgreich gegen Bußgeld

Magdeburg - Picobello sauber war der Wagen, als ihn ein Magdeburger Ehepaar nach einer „Luxus-Autopflege“ wieder in Empfang nahm.

Morgens hatte es den Pkw bei dem „Spezialisten für exklusive Autopflege“ in Magdeburg-Sudenburg abgegeben und nach etlichen Stunden und der Zahlung von 150 Euro wieder abgeholt. So weit, so gut – bis die Eheleute zwei Wochen später eine Überraschung im Briefkasten vorfanden.

Parkverstoß führt zu Streit

Ihr Fahrzeug habe weit über die zulässige Zeit hinaus auf der Parkfläche an der Halberstädter Straße gestanden. Wegen dieses Verstoßes seien 35,10 Euro fällig, teilte loyal parking mit.

Das kann nur ein Missverständnis sein, dachten die Magdeburger, und klärten den Irrtum gegenüber dem schrankenlosen Parkraumbewirtschafter per Mail auf. Umsonst: Es folgten Mahnungen.

Mahnungen trotz Widerspruch

Für das Magdeburger Paar nicht nachvollziehbar, dass loyal parking gar nicht auf ihre Antwort reagierte, sondern sofort Mahngebühren erhob. „Versteht man das unter loyal?“, fragten sie im Schreiben an unsere Redaktion.

Die Zweifel der vermeintlichen Falschparker, dass bei loyal parking die Tagesvideoaufnahmen nicht richtig eingelesen wurden, leiteten wir an das Unternehmen in Dortmund weiter.

„Unser Auftraggeber in Magdeburg hat dem Anlieger das Recht zur Eintragung und Freischaltung von Kennzeichen gewährt. Die eingetragenen Kennzeichen werden von der Sanktionierung befreit und die Funktion regelmäßig und reibungslos von Anliegern genutzt“, wurde uns daraufhin mitgeteilt.

Fehler bei der Kennzeichenerfassung

Im Fall unserer Leser sei das Kennzeichen von deren Kfz „leider nicht mit der nötigen Sorgfalt eingetragen und war daher nicht parkberechtigt“.

Dem widersprach seinerseits der Autopflegedienst: „Wir haben das Kennzeichen auch dieses Autos übermittelt, damit es freigeschalten wird.“ Diese Versicherung des Magdeburger Dienstleisters leiteten wir nun nochmals weiter an loyal parking, wo „nach interner Klärung“ bald das strittige Strafticket unserer Leser storniert wurde.