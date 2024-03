Magdeburg. - Können Papierkörbe und Abfallbehälter in der Landeshauptstadt mit Motiven des Cartoonisten Phil Hubbe aufgewertet werden? Diesen Wunsch hat die Fraktion FDP/Tierschutzpartei, die diesen Antrag in den Stadtrat einbrachte. „Ziel der Kampagne soll es sein, die Abfallbehälter im öffentlichen Raum sichtbarer zu machen, sie auf eine einheitliche künstlerische Weise in das Stadtbild zu integrieren und somit gleichzeitig vor Vandalismus zu schützen“, erklären die beiden Fraktionsvorsitzenden Carola Schumann und Burkhard Moll. Mit den bereits bekannten Karikaturen von Phil Hubbe könne es gelingen, die Menschen in der Stadt durch aufklärende Kunstwerke zu informieren und zu sensibilisieren, sind sie überzeugt.

Die Fraktion erinnert mit ihrer Idee an die Kampagne „Bleib sauber Magdeburg!“ von 2006, an die angeknüpft werden könnte und sollte. Wohl jeder wolle schließlich in einer sauberen Stadt leben. Mit der neuen Kampagne solle das Müllproblem am Ursprung bekämpft werden: Der Müll soll direkt in den Abfallbehältern landen, statt ihn später regelmäßig einsammeln zu müssen.

Im Stadtrat erinnerte Wigbert Schwenke (CDU) daran, dass seine Fraktion einen Antrag im Umlauf habe, der ähnlich gelagert sei. Er bat darum, beide Anträge zusammen zu behandeln. Zunächst wurde der von FDP-Tierschutzpartei in die Fachausschüsse überwiesen.