CDU tritt mit Tobias Krull zur OB-Wahl in Magdeburg an

Magdeburg - Mit 93 zu 55 Stimmen fällt das Ergebnis der geheimen Abstimmung am Ende relativ eindeutig aus. Tobias Krull, seit 2010 Kreisvorsitzender der CDU in Magdeburg, vereint 63 Prozent der zur Nominierungsversammlung erschienenen Christdemokraten hinter seiner Kandidatur zur Oberbürgermeisterwahl im März 2022. Immerhin 37 Prozent der Stimmen holt auf der parteiinternen Vollversammlung am 8. Oktober 2021 im Magdeburger Michel-Hotel Peter Lackner. Der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg (Wobau) war am Ende als einziger Krull-Kontrahent angetreten. Florian Philipp (Mitglied am Landesrechnungshof) und Manuel Rupsch (Geschäftsführer der CDU-Stadtratsfraktion) zogen ihre Kandidaturen kurz vor der Abstimmung überraschend zurück; Rupsch erst am Ende einer flammenden Rede mit heftigen Attacken gegen den bereits gesetzten SPD-Rivalen Jens Rösler („dementielle Erscheinungen“). Das empfand nicht jeder im Saal als einen seriösen Stil.