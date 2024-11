Das Christival kommt 2028 in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt. Was alles geplant ist und wo genau es stattfinden soll.

Christival: Großes christliches Festival findet 2028 in Magdeburg statt

Das letzte Christival fand 2022 in Erfurt statt. Damals kamen 13.000 Leute zu den Veranstaltungen. Diesen Erfolg möchte man nun in Magdeburg 2028 wiederholen.

Magdeburg. Vom 24. bis 28. Mai 2028 findet in Magdeburg das nächste Christival statt. Diese Entscheidung der Mitgliederversammlung der christlichen Großveranstaltung für Jugendliche gab das Leitungsteam in einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt.

Was ist das Christival?

Das Christival ist ein mehrtägiger Jugend-Kongress. Er findet seit 1976 alle sechs bis acht Jahre in Deutschland statt und wird von 80 Werken und Organisationen, darunter evangelische Landes- und Freikirchen, gestaltet.

Bei dem Christival handelt es sich um ein Festival der besonderen Art: Ziel sei es, den Glauben von jungen Christen zwischen 14 und 24 Jahren zu stärken und diese zu ermutigen, diesen in Kirche und Gesellschaft zu leben. Dazu sollen während des Festivals im gesamten Magdeburger Stadtgebiet Gottesdienste, Gesprächsgruppen, Konzerte, Workshops und kreative Angebote stattfinden, wie Projektleiter Chris Pahl mitteilte.

Wo in Magdeburg soll das Christival stattfinden?

Hauptveranstaltungsort sollen der Elbauenpark und die Messe werden. Aber auch die Hyparschale, der Domplatz, die Johanniskirche und andere Stellen der Elbestadt sollen ein Teil vom Christival werden.

Christival soll ein "Höhepunkt im Veranstaltungskalender 2028 werden"

Laut dem ersten Vorsitzenden Philipp Kruse sei die Entscheidung pro Magdeburg als Veranstaltungsort sehr eindeutig gefallen: „Die verschiedenen passenden Veranstaltungsorte und die Offenheit der Christinnen und Christen vor Ort sprachen für Magdeburg. Sehr bewusst gehen wir in eine Region mit wenigen Gläubigen und wollen ein freundliches und hoffnungsvolles Gesicht zeigen“.

Der Landesbischof der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland Friedrich Kramer freue sich „auf viele junge Menschen, die beten, gemeinsam feiern und auf ein munteres, frohes Fragen nach Gott.“ Stephan Hoenen, Superintendent des Kirchenkreises Magdeburg betonte die "prägenden Impulse" solch einer Veranstaltung für junge Menschen.

Auch Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris und Bürgermeisterin Regina-Dolores Stieler-Hinz seien begeistert von der Entscheidung: „Das Christival wird ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender 2028 werden“, so Borris. Der Veranstalter rechnet mit rund 12.000 Teilnehmern.