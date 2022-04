Corona-Demo in Magdeburg: Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei

Mehrere "Spaziergänger" haben sich am Dienstagabend unangemeldet in Magdeburg zu einer Corona-Demo getroffen. Die Situation war zeitweise diffus. Es kam zu Straßensperrungen.

Die Polizei versuchte in Magdeburg, Corona-Demonstranten festzusetzen und an ihrem Zug zu hindern. Es kam zu einem Katz- und Maus-Spiel zwischen den Einsatzkräften und den "Spaziergängern".

Magdeburg - Kaum 24 Stunden nach der unangemeldeten Kundgebung am Montag in Magdeburg kam es am Dienstag in der Altstadt erneut zu einem unangemeldeten Aufzug. In sozialen Netzwerken wurde zu einer Corona-Demo aufgerufen. Die Polizei sicherte mit Gittern den Domplatz ab. Gegen 18 Uhr trafen sich am Uniplatz mehrere Menschen. Es begann ein Katz- und Maus-Spiel zwischen Polizei und Demonstranten. Einige Straßen waren kurzzeitig gesperrt.