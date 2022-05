Der Zug der Corona-Demo konnte am 14. Februar 2022 ungehindert durch die Innenstadt von Magdeburg laufen. Anders als zuvor versuchte die Polizei nicht, die Teilnehmer davon abzuhalten - das ist der Grund.

Die Otto-von-Guericke-Straße in Magdeburg entlang zogen die Teilnehmer der Corona-Demo am Valentinstag 2022.

Magdeburg - "Ausschließlich ortsfest" sollten die unangemeldeten "Spaziergänge" gegen die Corona-Politik stattfinden. So regelte es eine Allgemeinverfügung der Polizei. Doch am Valentinstag, 14. Februar 2022, liefen die Demonstranten vom Uni- zum Hasselbachplatz und wieder zurück. Was war anders als sonst?