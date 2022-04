Magdeburg kommt nicht zur Ruhe. Am Donnerstagabend war die Polizei erneut mit zahlreichen Einsatzkräften in der Stadt vertreten.

Die Polizei war am 20. Januar 2022 in Magdeburg unter anderem im Breiten Weg präsent. Es wurde mit einem Corona-"Spaziergang" gerechnet.

Magdeburg - Erneut wurde in sozialen Netzwerken zu einem "Spaziergang" in Magdeburg aufgerufen. Am Donnerstagabend sollte es gegen 18 Uhr losgehen. Sowohl in der Innenstadt als auch im Stadtpark war die Polizei mit mehreren Einsatzkräften präsent. Und das hatte seinen Grund.