An der Brandenburger Straße in Magdeburg haben Kräfte des THW Magdeburg damit begonnen ein Fieberzentrum zur Behandlung von Corona-Verdachtsfällen aufzubauen. Foto: Ivar Lüthe

In Magdeburg ist damit begonnen worden, ein Fieberzentrum zu errichten. Hier sollen Corona-Verdachtsfälle behandelt werden.

Magdeburg l In der Brandenburger Straße in Magdeburg ist am Freitagnachmittag, 13. März 2020, damit begonnen worden, ein sogenanntes Fieberzentrum zu errichten. Hier sollen ab Montag, 16. März 2020, Corona-Verdachtsfälle behandelt werden, hieß es am Freitag auf der Presseskonferenz von Oberbürgermeister Lutz Trümper.

Bislang wurden Patienten mit Corona-Verdacht im Medico-Zentrum an der Leipziger Straße behandelt. Das habe allerdings den Betriebsablauf der Notfallpraxis gestört, hieß es am Freitag. Rund 400 Abstriche zur Abklärung des Corona-Verdachts seien bisher erfolgt. Dies soll nun künftig in dem Fieberzentrum passieren.

24 Kräfte des Ortsverbands Magdeburg des Technischen Hilfswerks (THW) begannen am Freitagnachmittag mit dem Aufbau. Vom THW hieß es, dass die Kräfte bis zum Sonnabend im Einsatz seien. Technische und tatkräftige Unterstützung erhielten die Magdeburger vom THW Burg.