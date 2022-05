Corona: Großer Andrang am Impfpunkt im Magdeburger Allee Center

Bis vor die Türen des Impfpunktes im Magdeburger Allee Center führten am 6. November 2021 zwei Warteschlangen.

Magdeburg - Lange Warteschlangen bildeten sich am Sonnabend, 6. November 2021, vor dem Impfpunkt im Allee Center Magdeburg. Nachdem die Landeshauptstadt das Impfzentrum in den Messehallen Ende September geschlossen hatte, erröffnete sie Anfang Oktober einen Impunkt im Einkaufszentrum in der Magdeburger Innenstadt.