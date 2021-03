An den noch DDR-zeitlich holzvertäfelten Pfeilern und Wänden im Coronanachverfolgungszentrum des Gesundheitsamtes an der Lübecker Straße hängen verschiedene Aufklärungshinweise, auch Telefonnummer-Listen von Krankenhäusern oder Hilfsdiensten. Die Frauen und Männer, die hier – meist aus anderen Fachbereichen der Verwaltung abgeordnet – per Telefon Betroffene über Corona-Kontakte informieren und Quarantäne anordnen, sind vielfach auch als Berater und Seelentröster gefragt. Foto: Katja Tessnow

Im Gesundheitsamt an der Lübecker Straße hat seit Wochenbeginn das Corona-Nachverfolgungsteam der Stadt neue und größere Räume bezogen.

Magdeburg l Ausnahmesituation: Sonst strikt abgeschirmt von der Öffentlichkeit und natürlich zur Geheimhaltung von Personendaten verpflichtet, empfingen die Mitarbeiter des Magdeburger Corona-Nachverfolgungsteams am 5. März 2021 Besuch. Oberbürgermeister Lutz Trümper informierte sich vor Ort über die neuen Arbeitsbedingungen und -abläufe. Mit ihm waren Pressevertreter geladen, sich – natürlich mit Mund-Nasen-Schutz und auf Abstand – für die Öffentlichkeit einen Eindruck vom „Fort Knox“ im Gesundheitsamt zu machen. Die Frauen und Männer, die hier am Telefon sitzen, müssen Magdeburger darüber informieren, dass sie aktuell eine Gefahr für andere sein könnten: Quarantäne.



„Wir sind froh über die neuen und besseren Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter“, sagt Amtsleiter Eike Hennig. Technisch hochmodern ausgestattet und vor allem auf Abstand stehen 15 Arbeitsplätze für die kommunalen Corona-Verfolger bereit. Die Abstände sind schon deshalb wichtig, weil für die Frauen und Männer am Telefon keine Maskenpflicht herrscht – der Verständlichkeit halber. Daneben können sie sich freiwillig täglich auf das Virus testen lassen.



Tempo hat Priorität

Arbeitsgrundlage für das Team ist die neue Software Sormas, die – anders als umständlich zu händelnde Exel-Dateien – eine einfachere Nachverfolgung von Corona-Kontaktpersonen ermöglicht. Eigentlich wollte der Bund bereits bis Ende Februar alle Gesundheitsämter des Landes an die Software angebunden haben. Das ist nicht gelungen, aber Magdeburg gehört zu jenen zwei Dritteln aller Ämter, die schon in den Genuss kamen. Überdacht werde auch die Nachverfolgung per App, sagen Trümper und Hennig. Ziel ist vor allem ein höchstmögliches Tempo bei der Information möglicher Virusträger wider eigenes Wissen. „Wir gehen davon aus und wünschen uns, dass die Menschen selbst verantwortlich handeln und im Falle einer Infektion ihre Kontaktpersonen selbst über die Möglichkeit einer Ansteckung informieren“, bittet der Gesundheitsamtschef um Mithilfe. Bestenfalls wissen die Betroffenen also Bescheid, wenn sie einen Anruf vom Nachverfolgungsteam bekommen. Der macht die Quarantäne-Anordnung amtlich, ein Brief folgt. Aber schon ab Anruf macht sich strafbar, wer gegen die Auflage zur 14-tägigen Isolation verstößt.



Verständnis und Sorgen bei Betroffenen

„Darauf weisen wir die Menschen auch hin“, sagt Cornelia Bach, eine der Frauen im Verfolgerteam. Ihr eigentlicher Arbeitsplatz ist das Gesellschaftshaus. Weil die Kultur brach liegt, ist sie hierher abgeordnet. „Es freut sich niemand, wenn wir Quarantäne verhängen, aber fast alle haben großes Verständnis dafür.“ Viele seien dankbar für die Kontaktaufnahme, hätten Fragen, bräuchten Beistand und Trost, von der Sorge getrieben, andere angesteckt zu haben.



Aktuell bewältige das Team die Nachverfolgung, so Hennig. „Bei Inzidenzen von 50 bis 80 sind wir gut aufgestellt. Geht der Wert höher, müssen wir mehr Mitarbeiter rekrutieren, die dann aus dem Homeoffice arbeiten.“



Seit März 2020 hat das Magdeburger Gesundheitsamt bereits rund 23 000 Anordnungen zur Quarantäne verhängt.