Corona-Schutz: Bedürftige in Magdeburg haben wenig Chancen auf kostenlose FFP2-Masken

Magdeburg - Obgleich das neue Infektionsschutzgesetz mit einigen Lockerungen in der Corona-Pandemie daherkommt, scheint klar, die Maskenpflicht fällt so schnell nicht. In öffentlichen Verkehrsmitteln, geschlossenen Räumen wie Restaurants und Geschäften, in Kliniken und auch in Pflegeeinrichtungen gilt es weiterhin, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.