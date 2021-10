Corona-Schutzimpfung in Magdeburger Einkaufszentrum

Shoppen und dann gegen Corona impfen lassen - das ist am Freitag und am Sonnabend wieder in zwei Einkaufszentren in Magdeburg möglich, auch zu später Stunde.

Magdeburg - Impfen im Einkaufszentrum – das kommt bei Bürgern in Magdeburg offenbar gut an und soll deshalb wiederholt werden. Am Freitag, 29. Oktober, werden im Florapark in der Mall von 16 bis 22 Uhr Corona-Schutzimpfungen angeboten. Und am Sonnabend öffnet im Allee-Center im Erdgeschoss von 8 bis 13 Uhr wieder der Impf-Punkt, teilte die Stadt mit. An beiden Tagen werden Personen ab zwölf Jahren geimpft. Auch die sogenannten Booster-Impfungen sind möglich.

Verabreicht werden mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna für Erst- und Zweitimpfungen sowie der Einmalwirkstoff von Johnson & Johnson. Letzteren erhalten auf Wunsch nur Personen ab 60 Jahren. Booster-Impfungen für ältere Menschen und medizinisches Personal (mit Nachweis) sind möglich, wenn die Zweit- beziehungsweise Einmalimpfung vor mindestens sechs Monaten verabreicht wurde.

Corona-Schutzimpfung ohne Termin möglich

Ein Termin kann vorab auf dem Impfportal der Stadt Magdeburg gebucht werden, ist aber nicht zwingend notwendig. Die meisten Termine waren am Donnerstagnachmittag bereits vergeben. Doch auch ohne Termin können Impfwillige vorbeikommen. „Wir schicken niemanden weg, es werden alle geimpft“, erklärte Stadtsprecher Michael Reif. Sie müssten jedoch mit Wartezeiten rechnen.

Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte und der Impfausweis, falls vorhanden. Alle weiteren Dokumente können im Internet heruntergeladen und vorab ausgefüllt werden oder sind vor Ort erhältlich.

Am Wochenende zuvor wurde der Impf-Punkt im Allee-Center „regelrecht überrannt“, so Reif. Mehr als 600 Menschen hätten sich Freitag und Sonnabend eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus geholt. Rund 200 von ihnen waren Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre.