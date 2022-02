Corona-"Spaziergang" in Magdeburg: Erneut Hunderte Menschen bei Demo dabei

Ohne Masken, wenig Abstand: Am 7. Februar 2022 demonstrierten in Magdeburg wieder Hunderte Menschen gegen die Corona-Politik.

Magdeburg - Es war ein ähnliches Bild wie in den Wochen zuvor: Auch am 7. Februar 2022 haben sich am Abend in Magdeburg wieder Hunderte Menschen versammelt, um gemeinsam, aber ohne Maske und Abstand, gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Laut Polizei beteiligten sich etwa 850 Personen an der Demo. Die Einsatzkräfte sperrten zeitweise Straßen, Bahnen standen still.

Immer wieder trafen die Demonstranten auf Polizeisperren. Sie kehrten um, schlugen neue Wege ein. Zwischendurch Rufe: "Frieden. Freiheit. Keine Diktatur" oder "Widerstand". Laut Polizei gab es mehrere Durchbruchsversuche, die „durch einfache körperliche Gewalt verhindert“ wurden. Es kam zu Rangeleien, eine Vielzahl von Personalien wurde aufgenommen.

Bei einer angemeldeten Gegendemo wurden laut Polizei nur zwölf Teilnehmer gezählt. Diese Versammlung sei störungsfrei verlaufen.

Die Polizei war mit Dutzenden Kräften sowie Hubschrauber im Einsatz.