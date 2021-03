Ab heute finden Covid-Schutzimmunisierungen in den dezentralen Impfzentren in den Harzer Kommunen statt. Foto: dpa

Impfen gegen Corona: Mittwoch startet im Landkreis Harz die von vielen Senioren heiß ersehnte Immunisierung in dezentralen Impfzentren.

Harz l Seit Weihnachten wird im Harzkreis gegen Covid-19 geimpft – bislang nur in Pflegeheimen und Krankenhäusern sowie seit Mitte Januar im Zentralen Impfzentrum des Kreises in Quedlinburg. Doch nun soll es in der Fläche losgehen. Heute starten in Ermsleben (Stadt Falkenstein/Harz), im Nordharz-Ortsteil Schmatzfeld und in der Vorharz-Stadt Wegeleben die ersten dezentralen Impfzentren, weitere folgen in den nächsten Tagen. Um lange Anfahrtswege zu vermeiden und dem Terminvergabe-Chaos über die bundesweiten Plattformen zu entgehen, sind in allen Einheits- und Verbandsgemeinden des Kreises lokale Impfzentren aufgebaut worden.



Ein Impftag pro Woche

Dabei bleibt Geduld gefragt, noch ist die Menge verfügbaren Impfstoffes überschaubar, weshalb zunächst nur die Älteren berücksichtigt werden. Der Landkreis, der über seine mobilen Teams die eigentlichen Immunisierungen übernimmt, stellt den Kommunen die Impfdosen bereit. Im Kreis hat man sich zur Gleichbehandlung entschlossen, deshalb wird nicht nach Anzahl der Einwohner verteilt, sondern jede Verwaltungseinheit bekommt zum Start jeweils 102 Impfdosen. Parallel beginnt das Impfen der Lehrer und Erzieher mit dem Vakzin von AstraZeneca, von dem aktuell etwas mehr verfügbar ist als von BionTech und Moderna.



Das erklärt , warum sich zunächst die Einwohner jeder Einheitskommune nur an einem Tag pro Woche ihre Spritze abholen können. Das Prozedere ist allerorten ähnlich: Die Gemeinden schreiben die potenziellen Impfkandidaten an, anschließend muss telefonisch ein Termin gebucht werden.



Wichtig dabei: Wer seinen Termin wahrnimmt, muss unbedingt seine Krankenkassenkarte und den Impfausweis mitbringen. Während sicher jeder seine Chipkarte findet, ist es bei den Impfausweisen womöglich schwieriger – in solchen Fällen wird vor Ort ein Ersatzdokument ausgestellt.



Vorbereitung in den Kommunen

Trotzdem stellt sich die Frage: Wie läuft das große Impfen vor Ort ab?



Gemeinde Nordharz: Die Gemeinde Nordharz startet am heutigen Mittwoch (10. März) um 8 Uhr mit dem Impfen. „Das regionale Impfzentrum ist im Schützenhaus Schmatzfeld eingerichtet“, informiert Verwaltungssprecherin Vera Heinrich auf Volksstimme-Anfrage. Es befindet sich auf Höhe des Zebrastreifens im Veckenstedter Weg, aus Richtung Veckenstedt rechts davon, aus Richtung Langeln/ Wernigerode links. Parkmöglichkeiten seien vorhanden. Außerdem würden Rollstühle für einen barrierefreien Zugang vor Ort zur Verfügung stehen.



Gemeinde Vorharz: In den Orten der Verbandsgemeinde Vorharz leben 918 Menschen, die älter als 80 Jahre sind. Auch für sie startet heute das Impfen. Im Schützenhaus Wegelebens, Hopfengarten 1, geht es um 8 Uhr los für jene, mit denen ein Termin vereinbart wurde. „Vergeben wurden die in der Reihenfolge, wie die Anmeldebögen eingegangen sind“, sagt Tino Schmidt, Amtsleiter Finanzen und Ordnung der Verbandsgemeinde. Die Bögen kamen per Amtsblatt in jeden Haushalt. „Wir halten die Altersvorgaben aber ein.“



Halberstadt: Seit drei Wochen verschickt die Stadtverwaltung Briefe, um das große Piksen zu organisieren. Angesichts der rund 3600 Menschen, die über 80 Jahre alt sind, sind die avisierten 408 Impfdosen für die nächsten vier Wochen ein Tropfen auf den heißen Stein. Daher sind erstmal all jene angeschrieben worden, die über 92 sind und noch zuhause leben. „Inzwischen sind wir in der dritten Runde und bei den unter 90-Jährigen angekommen“, sagt Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU). „Wir halten die Gruppen klein, um die Terminvergabe gut organisieren zu können und weil wir bislang nur an vier Tagen jeweils 102 Impfungen vornehmen können“, so Szarata.



Die Stadt hat ihr Impfzentrum im Halberstädter Bahnhof eingerichtet, weil der mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen und barrierefrei ist. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung und zwei Helfer der Stadtwerke kümmern sich um Einlass und Nachbetreuung der Impflinge, die Spritze setzt ein vom Kreis eingesetzter Arzt.



Start für Erzieher

Auch die Impfung für die Lehrer der Grund- und Sonderschulen sowie die Erzieher der Kindertagesstätten sind inzwischen „eingetaktet“. 333 Frauen und Männer haben sich zurückgemeldet, sie bekommen am Freitag, sowie am kommenden Dienstag und Freitag ihre erste Impfung. Um bei möglichen Impfreaktionen nicht den Ausfall des gesamten Personals zu riskieren, gibt es jeweils drei Gruppen pro Einrichtung. „Die Schulen und Kindertagesstätten haben mit uns die Termine abgestimmt, auch hier kann nicht einfach jemand vorbeikommen und sagen, er ist Lehrer und will geimpft werden“, so Szarata.



Ilsenburg: In der Ilsestadt wird morgen das Impfteam in der Harzlandhalle erwartet. „Ab 7.45 Uhr“, informiert Bürgermeister Denis Loeffke (CDU). In den vergangenen Tagen seien die Bürger, mit den Ältesten beginnend, angeschrieben worden. Vier Termine würden momentan zur Verfügung stehen. Einer je Woche im März. Alle Termine seien belegt. „Der Impfstoff reicht bei uns etwa für alle über 82-jährigen Bürger, die sich gemeldet haben. Die Ältesten sind über 100.“ Haben sich die angeschriebenen Bürger unter einer Sondernummer zurück gemeldet, seien sie chronologisch in die vorbereiteten Terminlisten eingetragen worden. „Das hat gut geklappt.“ Mit großem Andrang rechnet Denis Loeffke nicht. „Es ist alles im Zehn-Minuten-Takt vergeben. Ich baue darauf, dass diese Termine eingehalten werden.“



Mehr Tempo ab April

Osterwieck: Nach zwei größeren sonnabendlichen Testläufen im Februar wird in Osterwieck ab morgen weiter geimpft. Bis Ende März sind jeweils donnerstags Impftermine für 100 Personen vorgesehen. Ab April soll donnerstags und freitags geimpft werden, dann werden aber zunächst diejenigen, die im März ihre erste Spritze erhalten haben, zum zweiten Piks erwartet. Die lokale Impfstation befindet sich auf dem Feuerwehrgrundstück. Jeder Einwohner der Einheitsgemeinde erhält von der Stadtverwaltung per Post eine persönliche Einladung zum Impftermin, muss sich also nicht selbst um einen Termin kümmern.



Gemeinde Huy: Die Gemeinde funktioniert die Hälfte der Huyland-Sporthalle in Badersleben zum lokalen Impfzentrum um. Hier sind die ersten Immunisierungen nach Angaben von Bürgermeister Thomas Krüger (CDU) für Freitag dieser Woche eingetaktet. Ab 8 Uhr soll im Fünf-Minuten-Takt geimpft werden. Die Sporthalle unweit der Albert-Klaus-Grundschule sei gut und barrierefrei erreichbar. Auch hier würden die Senioren angeschrieben, erhielten die Aufklärungsbögen sowie eine Checkliste per Post. Und auch hier werde im Rahmen der Möglichkeiten versucht, Senioren über 80 Jahre auf Wunsch paarweise mit Terminen zu versorgen. „Bis jetzt funktioniert bei uns alles super – ich bin zufrieden“, so Krüger.



Auch samstags wird gespritzt

Blankenburg: Auch in Blankenburg startet das Impfen am Freitag, 12. März. Zunächst seien die Jahrgänge 1919 bis 1930 angeschrieben worden, so Rathaussprecher Bennet Dörge. Weil der Landkreis inzwischen drei weitere Impftermine angeboten hat, sind die, die zwischen 1931 und April 1934 geboren wurden, kontaktiert worden. „Diejenigen, die das Impfangebot annehmen möchten, werden gebeten, nach Erhalt des Schreibens unter der darin genannten Telefonnummer ihre persönlichen Termine für die erste und auch für die Folgeimpfung zu vereinbaren“, so Dörge. Um das Impftelefon nicht zu überlasten, sollte das persönliche Schreiben mit dem Impfangebot abgewartet werden. Als Impfzentrum dient das Blankenburger Sportforum, das im Regensteinsweg barrierearm zu erreichen sei.



Wernigerode: In Wernigerode geht es in dieser Woche am Samstag los, wie Dezernent Rüdiger Dorff auf Anfrage bestätigt. Als Impfzentrum dient das ehemalige Kleiderwerk am Kupferhammer 36. Parken sei auf dem Gelände möglich, informiert Rathaussprecherin Kristin Dormann. Weil sich keine Bushaltestelle in der Nähe befindet, hat die Stadt einen kostenlosen Shuttleservice eingerichtet. Das Impfmobil pendelt zwischen der Haltestelle Hundertmorgenfeld und Kupferhammer 36.



Die Nachfrage sei sehr groß. „Wir rechnen mit etwa 2500 Impfwilligen in der ersten Priorität“, so Dormann weiter. „Aber wir sind abhängig von den zugewiesenen Dosen und können nur um Geduld bitten.“ Laut Landkreis soll es ab Mai deutlich mehr Impfdosen geben. „Aber bestätigt ist noch nichts.“ Jede Person werde persönlich benachrichtigt und bekomme ihren eigenen Termin. Eine Hotline sei eingerichtet. „Wir beginnen in dieser Woche mit der Impfung der über 90-Jährigen zuzüglich der Partner über 80.“ Die Zweit-impfung erfolge drei Wochen später. Die Personengruppe der über 90-Jährigen sei bereits mit Terminen versorgt. Auch mit den ersten über 80-Jährigen seien Termine vereinbart worden. „Hier gehen wir nach dem Alphabet vor, um die Ehepartner nicht auseinanderzureißen.“ Noch vor dem offiziellen Start soll am Freitag der erste Schwung Lehrer und Erzieher geimpft werden, ergänzt Rüdiger Dorff. In den Altenheimen seien bereits alle, die wollten, geimpft.



Oberharz: In der Stadt Oberharz ist der Impfauftakt am Sonnabend. Auch die weiteren Termine seien auf einen Sonnabend gelegt worden, so Hauptamtsleiter Dirk Heinemann. „Wir haben das bewusst so gewählt, um den Menschen zu ermöglichen, den Transport innerfamiliär zu organisieren.“ Das Impfzentrum wurde im DLRG-Gebäude in Benneckenstein, Gallenberg 4, eingerichtet. Zunächst seien alle über 85-Jährigen angeschrieben worden, danach die über 80-Jährigen. Der Andrang zum Impfstart dürfte kalkulierbar sein, so Heinemann. „Mehr als die Leute, die wir einbestellt haben, dürften nicht kommen.“