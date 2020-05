Blick auf das Gelände der Asylunterkunft in der Breitscheidstraße in Magdeburg. In zwei Wochen soll sie leergezogen sein. Foto: Uli Lücke

Die untergebrachten Flüchtlinge in Magdeburg sollen zwei Wochen nach einem negativen Corona-Befund auf die Landkreise verteilt sein.

Magdeburg l Die Asylunterkunft an der Breitscheidstraße in Magdeburg soll in gut zwei Wochen wieder leergezogen sein. Die Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) war Mitte April zu einer Quarantäne-Außenstelle der Zentralen Anlaufstelle (Zast) Halberstadt umfunktioniert worden. Dort hatte es eine hohe Zahl an Corona-Erkrankten gegeben, die Zast wurde unter Quarantäne gestellt. Um den Kreis der Infizierten in der Zast zu unterbrechen, waren positiv getestete Asylbewerber und ihre unmittelbaren Kontaktpersonen auf die Einrichtungen in Magdeburg und Quedlinburg verteilt worden. Mittlerweile hat der Landkreis Harz die Quarantäne der Zast aufgehoben.

Aktuell ist die Außenstelle Magdeburg mit 103 Personen belegt, wovon 51 positiv auf Covid 19 getestet worden waren, teilte Denise Vopel, Pressesprecherin des Landesverwaltungsamtes, am Dienstag mit. Im eigens eingerichteten Quarantänebereich der Unterkunft seien die Infizierten und ihre unmittelbaren Kontaktpersonen untergebracht und dürfen die Anlage nicht verlassen. Seit dem 28. April werde die Magdeburger Einrichtung nicht mehr mit neuen Bewohnern belegt. Infizierte Personen aus der Zast würden nun in der Außenstelle in Quedlinburg untergebracht.

Magdeburg für Neuzugänge vorgesehen

„Perspektivisch ist vorgesehen, alle in der Landesaufnahmeeinrichtung Magdeburg untergebrachten Personen, die genesen sind, auf die Landkreise zu verteilen und nach Leerzug, was in etwa 10 bis 14 Tagen der Fall sein wird, die Unterkunft für andere Bedarfe wie beispielsweise Neuzugänge freizuhalten“, so die Pressesprecherin. Neuzugänge – aktuell gibt es laut Landesverwaltungamt keine – sollen also vorerst nicht in der Zast in Halberstadt untergebracht werden, um eventuelle Neuinfektionen zu vermeiden, so Denise Vopel.

Das Konzept sei vor zwei Wochen beginnend umgesetzt worden mit dem Ziel, eventuelle Neuinfektionen in der Zast zu unterbinden. In der Zast selbst leben derzeit noch rund 530 der ehemals etwa 850 Personen. Seit dem 27. März waren bis jetzt 127 Personen in der Zast positiv getestet worden.

Die Magdeburger Einrichtung hat eine Kapaziätät von derzeit 145 Plätzen im Quarantänebereich, 75 Plätzen im Neuaufnahmebereich sowie 105 Plätzen im Reservebereich.