Am Sonnabend werden im Impfportal von Magdeburg Tausende Termine unter anderem für Lehrer für eine Corona-Schutzimpfung freigegeben.

Magdeburg l Bereits in der kommenden Woche können Lehrer und Schulpersonal aus Magdeburg gegen das Coronavirus geimpft werden. Die Termine dafür sollen am Sonnabend gegen Mittag online buchbar sein, teilte die Stadt am Freitag mit. Zudem könnten sich grundsätzlich alle Angehörigen der Priorisierungen 1 und 2 ab Sonnabend für Impfungen in der 13. und 14. Kalenderwoche online vormerken lassen.

Speziell für Lehr- und Schulpersonal wie Referendare, Mitarbeiter der Sekretariate, Hausmeister, Beschäftigte in der Schulsozialarbeit, Praktikanten sowie Kantinen- und Reinigungspersonal werden vom 29. bis 31. März 2021 Termine ab 14 Uhr in der Sporthalle Sudenburg im Wilhelm-Höpfner-Ring angeboten. Für den 1. April werden Termine ab 8 Uhr vergeben. Zum Einsatz kommt in der kommenden Woche ein mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna.

In der Sporthalle Sudenburg sollen grundsätzlich nur Lehrer und Schulpersonal nach Vorlage einer Bescheinigung eines Arbeitgebers geimpft werden. Ohne Vorlage der Dokumente erfolgt keine Impfung. Darauf weist die Stadt noch einmal explizit hin. Es werde keine mobilen Impfungen an Schulen geben.

Im Impfzentrum können vom 29. März bis 1. April täglich 880 Impfungen verabreicht werden. Die Termine gelten für alle Angehörigen der Priorisierung 1 und 2. Das Impfzentrum in Magdeburg ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Nach Ostern sind vom 6. bis 11. April weitere 4720 Impfungen für die Angehörigen der Priorisierung 1 und 2 im Impfzentrum möglich. Von Dienstag bis Freitag werden jeweils 880 Termine, am Sonnabend und Sonntag jeweils 600 Termine angeboten, heißt es in der Mitteilung. Das Land Sachsen-Anhalt hatte der Landeshauptstadt für diese Zeit eine Lieferung von 4700 Dosen Astrazeneca in Aussicht gestellt.

Alle Termine für die Woche vor und nach Ostern sind über www.magdeburg.de/Impfen buchbar.