Das Fieberzentrum in Magdeburg wurde auf fünf Plätze erweitert. Das THW baute bis in die Nacht hinein zwei neue Kabinen auf.

Magdeburg l Bis zu fünf Personen können nun zeitgleich im Fieberzentrum Magdeburg auf das Coronavirus getestet werden. Das Technische Hilfswerk (THW) hat in der Nacht zum Mittwoch die Einrichtung in der Brandenburger Straße baulich erweitert.

Wo vorher nur drei Kabinen standen, sind es nun also zwei mehr. Als Abtrennung dienen Holzrahmen, die mit Teichfolie umspannt sind, berichtet Uwe Kretzschmar vom THW-Ortsverband Magdeburg. "Das sieht zwar nicht besonders schön aus, aber erfüllt seinen Zweck." 15 Kameraden hätten am Dienstagabend mit dem Aufbau der Rahmen begonnen. Zuvor musste das Zentrum noch von einer Spezialfirma desinfiziert werden. Unterstützung beim Aufbau gab es vom THW aus Burg. Gegen 1 Uhr am nächsten Morgen waren die Helfer fertig.

Sichtschutz beim Corona-Test

Die Kabinen sind etwa 3 mal 3 Meter groß, die Rahmen etwa 2,50 Meter hoch, sodass sie einen guten Sichtschutz bieten. In den Kabinen führen die Ärzte die Befragungen und den Abstrich durch. Mehr als 200 Menschen hatten sich am Dienstag auf das Coronavirus testen lassen. Tags zuvor waren es ebenfalls über 200.

Das THW hatte am Montagabend eine Anfrage bekommen. "Am Dienstag haben wir dann das Material im Baumarkt geholt", so Kretzschmar. Dann habe die erste Schicht die Rahmen vorbereitet, bevor diese am Abend in der ehemaligen Turnhalle von der zweiten Schicht eingebaut wurden.

Vorbild für andere Städte

Ähnliche Rahmen werden auch in anderen Städten genutzt, weiß Kretzschmar. "Magdeburg war eine der ersten Städte, in denen ein Testzentrum eingerichtet wurde. Deshalb dient unsere Bauweise als Muster für andere Testzentren, wenngeich mit Abwandlungen."

Nachdem Magdeburg zwischenzeitlich als coronafrei galt, gab es in den vergangenen Tagen eine Häufung von Neu-Infektionen. Davon sind vor allem rumänische Familien aus unterschiedlichen Stadtteilen betroffen. Die Infektionswege konnten noch nicht vollständig geklärt werden. Neun Schulen wurden wieder geschlossen, dazu mehrere Spielplätze und zwei Jugendzentren. Mit Stand vom Dienstagvormittag wurden seit Ausbruch der Pandemie in Magdeburg 158 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.