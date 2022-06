Coronavirus trifft in Magdeburg vermehrt auch Säuglinge

Bisher waren die Meldungen über an Covid-19 erkrankte Kleinstkinder eher eine Seltenheit. Mit steigender Inzidenz scheint sich das zu ändern. In Magdeburg wurden an einem Tag gleich drei Säuglinge positiv auf das Coronavirus getestet.

Magdeburg - Täglich bekommt Magdeburgs Amtsarzt Dr. Eike Hennig die Daten über die aktuellen Corona-Fälle auf den Tisch. Am Dienstag standen auf dieser Liste neben Erwachsenen und Schülern auch drei Säuglinge. „Zu viel für einen Tag“, fand Hennig und machte es öffentlich. Nicht, um Panik zu schüren, wie er im Volksstimme-Gespräch erklärt. Sondern, um zu zeigen, dass die gesamte Bevölkerung betroffen ist. Und, um die Menschen noch mehr zu sensibilisieren. „Das Virus wird in die Familien getragen und trifft auch die Kleinsten, die nicht geimpft werden können und so vor einer Infektion nicht geschützt sind.“ Eine Impfung für Säuglinge, also Kinder unter einem Jahr, gibt es nicht. Vermutlich werde es sie auch in nächster Zeit nicht geben, da an einen Säuglingsimpfstoff noch einmal ganz andere Ansprüche gestellt werden, als an einen Impfstoff für Jugendliche und Erwachsene.