Julia Sasse inmitten der Noch-Baustelle: In den kommenden Wochen entsteht in Magdeburg ein Popkulturzentrum.

Magdeburg. - Noch ist der große Saal in dem unscheinbaren Gebäude in der Magdeburger Liebknechtstraße eine Baustelle. Doch nicht mehr lange, dann eröffnet in der Hausnummer 70 ein Popkulturzentrum. Ab wann Kulturschaffende die Räumlichkeiten nutzen können und was sie dort erwartet.