8000 Teilnehmer erwartet Großer CSD-Umzug am Samstag in Magdeburg - Polizei auf rechte Störer vorbereitet

Mit bis zu 8000 Menschen will Magdeburg am Samstag den Christopher Street Day feiern. 13 Uhr soll die Demo am Alten Markt starten. Auch die Polizei ist vorbereitet. Denn nach Bautzen und Leipzig haben sich auch in Magdeburg Neonazis angekündigt, um den CSD zu stören.