CSD in Magdeburg: Demo gegen Diskriminierung von homosexuellen Menschen

Zum Abschluss der CSD-Wochen gibt es am 14. August 2021 einen bunten Demonstrationszug durch die Innenstadt von Magdeburg mit einer Kundgebung am Domplatz und am Hasselbachplatz. Der bunte Zug hat Tradition, wie hier 2019 zu sehen war. CSD steht für Christopher Street Day.

Archivfoto: Jana Heute