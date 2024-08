In wenigen Tagen steht die Streckenfreigabe im Norden Magdeburgs an. Was bedeutet das für Linienführungen und Takte?

Magdeburg. - Aufgrund einer Baustelle am Betriebshof Nord können die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) in den vergangenen Tagen ihre Straßenbahnen nur im Ferientakt fahren lassen. Ab dem Montag der kommenden Woche, 12.8.2024, sollen die Bahnen nun wie geplant in den Hauptverkehrszeiten im Zehn-Minuten-Takt fahren. Und auch die geplante Streckenfreigabe im Norden Magdeburgs, wo die Trasse zwischen Zoo und Barleber See für die Bahnen nicht mehr nutzbar war, wird wieder freigegeben. Damit kann die Linie 10 über den Zoo hinaus wieder nach Rothensee und zum Barleber See fahren. Doch es ergeben sich auch noch weitere Änderungen.