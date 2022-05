Darum ist der ehrenamtliche Einsatz für den Magdeburger Stadtteil Ottersleben Gold wert

Magdeburg - Im Vorfeld haben sie nichts verraten dürfen, was ihren Sohn beim Herbstball erwartet, sagten die Eltern von Ole Pfitzner, als sie den Neunjährigen kurz nach der feierlichen Übergabe der Trophäe in die Arme schlossen. Ole Pfitzner ist beim Herbstball des Heimatvereins Ottersleben (HVO) für sein schulisches Engagement ausgezeichnet worden. Seit der Zweiten Klasse bringt er sich als Delegierter im Kinderrat vom Hort der Grundschule ein und interessiert sich für den Hortalltag, so Holger Paech bei der Laudatio. Er unterbreite Vorschläge für Verbesserungen, entwickele eigenständig Ideen und hake bei deren Umsetzung nach. Außerdem ist der jüngste Preisträger des Goldenen-Otter-Jahrgangs 2021 als Streitschlichter aktiv und beteiligte sich im Juli an der Kindersprechstunde des Oberbürgermeisters Lutz Trümper (SPD).