Darum wird das neue WC am Alten Markt in Magdeburg mobil gebaut

Am Alten Markt in der Magdeburger Innenstadt wird eine neue öffentliche Toilettenanlage errichtet. Warum dabei eine mobile Lösung gewählt wurde, erklärt die Stadtverwaltung.

Die neu errichtete WC-Anlage am Alten Markt in der Magdeburger Innenstadt.

Magdeburg - Vor gut vier Wochen begannen die Arbeiten für die neue öffentliche Toilettenanlage am Alten Markt. Sie entsteht nördlich des Rathauses an der Haltestelle für den Doppeldeckerbus der Tourist Information. Nach dem Ende des Weihnachtsmarktes soll sie in Betrieb genommen werden, hatte die Verwaltung erklärt.