Das El Dorado in der neuen Ausstellung von Maler und Künstler Robin Zöffzig in Magdeburg

Magdeburg - Einen fantastischen Sonnenuntergang habe es gegeben am Tag bevor seine Tochter geboren wurde, berichtet Künstler Robin Zöffzig am Rande seiner neuen Ausstellung in der Galerie Fabra Ars. In der Corona-Zeit hätten für ihn Freude und Leid dicht beieinander gelegen. Zwei Kumpel habe er während dieser Zeit nämlich auch verloren. Und so hat der Künstler die Götterdämmerung für sich und seine Bilder entdeckt.