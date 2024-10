Vom Studentenwerk bis zur gehobenen Gastronomie – wie Magdeburg fleischloser wird und pflanzliche Ernährung zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Das finden Fans des veganen Essens in der Magdeburger Innenstadt

Vegan essen in Magdeburg

Julius Fritsch und Elena Gaidamacha: Sie betreiben mit dem Botanica ein rein veganes Restaurant in der Altstadt.

Magdeburg. - In den vergangenen Jahren hat sich die vegane Küche auch in Magdeburg stark entwickelt. Die Magdeburger Restaurantbetreiber und Initiativen beobachten sie derzeit ein wachsendes Interesse. Und deshalb lohnt ein Blick auf das Angebot in der Magdeburger City.