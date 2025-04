Nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt schauen die Organisatoren wieder nach vorn. 120 Händler werden gesucht. Wer gewünscht ist und was sie zahlen müssen.

Magdeburg - Auch wenn aktuell ein laues Frühlingslüftchen durch die Elbestadt weht, so hat die heiße Phase fürs größtes Fest Sachsen-Anhalts zu frostigen Zeiten mit regelmäßig weit mehr als einer Million Besucher längst begonnen: Der Magdeburger Weihnachtsmarkt 2025 will vorbereitet sein. Nach der durchaus umstrittenen politischen Entscheidung über die Fortsetzung des Budenzaubers auf dem Alten Markt steht nun die zügige Vorbereitung für ein attraktives Fest trotz Anschlagshistorie an. Das müssen Händler mitbringen.