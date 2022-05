Das steckt wirklich hinter der Brandstiftung in Magdeburger Solarium

Magdeburg - Fünf Jahre ist das verheerende Feuer in einem Solarium in der Magdeburger Klosterwuhne her. In der Nacht zum 14. November 2016 hatte eine Zeugin beobachtet, wie drei Gestalten eine Scheibe des Sonnenstudios einschlugen. Kurz danach gab es eine Detonation und die Räume standen in Flammen.