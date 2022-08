Debatte ums Mähen in Magdeburg: Vertrocknetes Land

Die Elbwiesen – hier unterhalb der Hubbrücke am Magdeburger Stadtpark – verdienen in diesen Tagen ihren Namen nicht mehr. Kaum ein grüner Halm ist auszumachen.

Magdeburg - Wo immer in diesen Tagendie Magdeburger Stadtgärtner mit Mähgerät anrücken, ernten sie irritierte Reaktionen von Anwohnern. Auch aus dem Stadtrat hagelt es kritische Nachfragen. Der Gartenbetrieb gelobt Lernfähigkeit in Sachen Grünpflege in Dürreperioden.