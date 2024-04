Magdeburger Traditions-Fleischer Delikata meldet Insolvenz an - was das für Kunden bedeutet

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Der Name Delikata hat in Magdeburg eine lange Tradition. 1958 wurde das Unternehmen als Produktionsgenossenschaft von 21 Fleischermeistern gegründet, ab 1962 erfolgte die Produktion in der Liebknechtstraße. Nun ist das Unternehmen aber in solch eine wirtschaftliche Schieflage geraten, dass nur noch ein Insolvenzverfahren als Ausweg gesehen wird.