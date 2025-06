Amtsübergabe in Magdeburg: Priv.-Doz. Dr. Markus Porsch (l.) übergibt den Vorsitz an Sebastian Schulze.

Magdeburg - Architekt Sebastian Schulze ist der neue Präsident des Magdeburger Rotary Clubs. Das teilte die Vereinigung mit. Bei einem feierlichen Zeremoniell anlässlich des neuen rotarischen Jahres, dass weltweit von über 1,5 Millionen Rotariern Ende Juni gefeiert wird, sei Sebastian Schulze in sein Amt als Präsident eingeführt worden, hieß es weiter.

Sebastian Schulze übernimmt demnach für ein Jahr das Amt des Präsidenten und tritt damit die Nachfolge von Priv.-Doz. Dr. Markus Porsch an. Der neue Präsident Sebastian Schulze dankte seinem Vorgänger für dessen großen Einsatz und kündigte an, das Engagement des Clubs mit neuen Impulsen fortzusetzen: Rotary stehe für verantwortliches Handeln, den Dienst am Gemeinwohl und internationale Verständigung.

10.000 Euro für das Jugendsinfonieorchester

Er erinnerte an Höhepunkte des vergangenen rotarischen Jahres wie der gemeinsamen Baumpflanzaktion der Service Clubs, an die Teilnahme am Vorlesetag in der Grundschule in Buckau oder an das Benefizkonzert der beiden Rotary Clubs für das Jugendsinfonieorchester des Konservatoriums Georg Philipp Telemann, bei dem eine Spende von mehr als 10.000 Euro übergeben werden konnte, hieß es weiter aus dem Rotary Club.

Das will der neue Präsident

„In meinem Präsidentschaftsjahr möchte ich den Fokus auf die Demokratie, die Gemeinschaft, nachhaltige Stadtentwicklung und die hiesige Architektur sowie die Stärkung des Ehrenamts legen“, sagte Sebastian Schulze nach seiner Berufung.

Der Rotary Club Magdeburg war 1930 gegründet worden und damals der erste Rotary Club in Sachsen-Anhalt. Sich für das Gemeinwohl einzusetzen sei eine der Aufgaben, die sich der Rotary Club in Magdeburg auf die Fahne geschrieben habe, erklärte ein Sprecher weiter. Mit Spendengeldern und vielen Aktionen unterstützten die Magdeburger Rotarier zahlreiche Projekte und Vereine.

1,2 Millionen Mitglieder im 35.000 Rotary Clubs weltweit

Der Rotary Club Magdeburg versteht sich nach eigenen Angaben als Teil der internationalen Rotary-Organisation, die weltweit für ihren Einsatz in den Bereichen humanitäre Hilfe, Bildung, Frieden und lokale Gemeinschaftsprojekte bekannt ist. Mit über 1,2 Millionen Mitgliedern in mehr als 35.000 Clubs auf der ganzen Welt setze sich Rotary für nachhaltige Projekte ein, die das Leben von Menschen verbesser und die Gemeinschaft stärke.