Magdeburg. - Wer einen Hund hat, der weiß: Gassigehen ist Pflicht – aber warum nicht einmal mit einem guten Zweck verbinden? Beim Dogtrail zum Beispiel. Nach erfolgreichen Veranstaltungen in den Jahren 2016 und 2019 am Salbker See kehrt der beliebte Spendenspaziergang nun in kleinerer Form zurück.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.