Der lange Weg zum Bauland in Magdeburg

Unter anderem hier wird in Magdeburg gerade fleißig gebuddelt: 34 Grundstücke werden im Baugebiet Nachtweide angeboten. Die ersten Eigenheime sind schon komplett.

Magdeburg - Trotz steigender Grundstücks- und Baupreise: Noch ist der Bauboom in Sachen Eigenheim in Magdeburg ungebrochen. Die Nachfrage übersteigt regelmäßig das Angebot an Bauland. CDU-Stadtrat Michael Hoffmann würde Bebauungsverfahren gerne beschleunigen.