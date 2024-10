Lukas Nowak hat beim Magdeburger Stadtgartenbetrieb eine Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer absolviert. Nun hat er nicht nur einen Berufsabschluss in der Tasche, er ist auch der Beste seines Jahrgangs in ganz Sachsen-Anhalt.

Der Magdeburger Lukas Nowak liebt seinen Beruf als Garten- und Landschaftsbauer. Seine Begeisterung fürs Grüne fing schon als Kind an.

Magdeburg. - Welche Pflanzen in welchem Umfeld am besten gedeihen, wie viel Wasser, Licht und welche Böden sie bevorzugen – all das und vieles mehr kann der Magdeburger Lukas Nowak spielend leicht beantworten.