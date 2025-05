Von 13. bis 15. Juni 2025 findet das Magdeburg-Diesdorfer Schrotefest statt. Es werden noch Teilnehmer für das Seifenkistenrennen gesucht. Was eine gute Seifenkiste alles haben muss.

Die besten Fahrer gesucht: So muss die Seifenkiste gebaut sein

Schrotefest in Magdeburg-Diesdorf

Die Startnummer 11 beim Seifenkistenrennen in Magdeburg-Diesdorf.

Magdeburg - Es werden wieder die kreativsten, schnellsten und buntesten Kreationen für das traditionelle Seifenkistenrennen in Diesdorf gesucht. Dieses findet immer im Rahmen des Schrotefests statt. Das große Rennen beginnt am 14. Juni um 13 Uhr. Wer teilnehmen will, kann sich jetzt schon vorbereiten und anmelden. Das sollten Teilnehmer über das Seifenkistenrennen wissen.

Die Regeln für die Seifenkisten

Die Wertung: Nicht die schnellste „Rundenzeit“ zählt: Beim Fun-Cup-Seifenkistenrennen sind viel mehr Kreativität und gute Laune gefragt. Bewertet wird die Fahrt deshalb nach Rennzeit, Kreativität und dem Auftreten der Fan-Gemeinde und Betreuer.

Die Konstruktion: Starterlaubnis erhalten Teilnehmer für alle selbstgebauten Boliden, die maximal 1,60 Meter breit und maximal 2,40 Meter hoch sind. Jede Seifenkiste sollte eine Mindestbodenfreiheit von 15 Zentimetern haben. Um eventuell liegengebliebene oder gecrashte Fahrzeuge auch wieder von der Piste zu bekommen, beträgt das Maximalgewicht 100 Kilogramm – ohne Fahrer darin.

Die Seifenkisten dürfen lediglich durch die Schwerkraft und Ideenreichtum angetrieben werden. Unzulässig sind also fremde Kraftquellen. Die offizielle Startnummer muss gut sichtbar angebracht sein.

Das Programm vom Diesdorfer Schrotefest

Start ist am Freitag, 13. Juni 2025, um 19 Uhr mit Musik rund um den Torplatz.

Samstag, 14. Juni, beginnt das Fest um 10 Uhr mit dem 7. Familientalsperrenlauf. Die Feuerwehr feiert Tag der offenen Tür. Es gibt Kuchen, Getränke und Speisen sowie Live-Musik der Gruppe „Last Version“.

Am Sonntag, 15. Juni, beginnt ebenfalls das Programm ab 10 Uhr. Um 13.30 Uhr findet das Entenrennen auf der Schrote statt.

Anmeldung zur Teilnahme per E-Mail an

Die Sicherheit: Jeder muss sich bei der Anmeldung am 14. Juni zwischen 11.30 und 13 Uhr einem Sicherheitscheck vor Ort unterziehen. Die Rennkiste muss mit funktionierenden Bremsen ausgestattet sein, die auch unabhängig von der Lenkung arbeiten und direkt auf mindestens zwei Räder wirken. Wie im Straßenverkehr muss jeder Bolide mit einem ausreichend lautstarken Akustiksignal, also zum Beispiel einer Hupe, ausgerüstet sein. Jeder Fahrer muss einen Helm tragen. Für die Kleidung gilt: lange Hose, ein langärmliges Oberteil und Handschuhe müssen getragen werden.