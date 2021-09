Die Kandidatensuche für den Magdeburger Stadtteilpreis „Goldenen Otter“ läuft an

Magdeburg - Zum siebten Mal sind Bewohner des Stadtteils aufgerufen, sich mit einem Vorschlag an der Vergabe des Aktiv-Preises „Goldener Otter“ zu beteiligen. Die Kandidatensuche ist nun von der Initiative, 2015 ins Leben gerufen von Holger Paech, gestartet worden. Es sollen Menschen, Projekte und Initiativen gewürdigt werden, die in ihrer Freizeit in besonderer Weise für Ottersleben aktiv sind. Es geht um den Einsatz im Kultur- und Sportbereich ebenso wie um nachbarschaftliche Hilfe oder ein Engagement für und mit Kindern und Jugendlichen, so Paech. Und: „Wir suchen Menschen und Projekte, die mit ihrem Aktivsein spürbar dazu beitragen, dass Ottersleben lebens- und liebenswert bleibt – als Dorf in der Stadt.“

Motivation, es den Preisträger gleich zu tun

Jene Menschen, die den Blick für andere nicht verloren haben, die über den eigenen Tellerrand schauen, in ihrer Freizeit anderen helfen, Freude verbreiten und den Zusammenhalt stärken. Der Preis macht das vielfältige Engagement im Stadtteil sichtbar. „Er ist Zeugnis für ein liebenswertes und buntes Ottersleben. Auch das Sponsoring und andere Unterstützungen durch Geschäftsleute wollen wir würdigen“, so Paech weiter. Es werden ganz ausdrücklich nicht nur Projekte großer Vereine ins Auge gefasst. „Es sind doch vielfach die vermeintlich kleinen Dinge, die große Freude auslösen, die persönliche Geste, die direkte und konkrete Hilfe.“ Mit dem Goldenen Otter sollen andere zugleich motiviert werden, es den Preisträgern gleichzutun und sich zu engagieren.

Feierliche Übergabe beim Herbstball

Kandidatenvorschläge werden bis zum 21. Oktober per Post an Goldener Otter, Auf den Höhen 70 in 39116 Ottersleben oder per Mail an goldener.otter@gmx.de angenommen. Bei m sozialen Netzwerk Facebook gibt es im Internet auf einer speziell eingerichteten Seite „Goldener Otter“ ebenfalls detaillierte Informationen. Spezielle Vorschlagsblätter liegen zudem unter anderem im Vereinsheim des Heimatvereins Ottersleben (HVO) am Eichplatz aus. Anfang Oktober sollen möglichst viele Ottersleber über eine spezielle Hauswurfsendung über den Aktiv-Preis informiert werden.

Die Verleihung des Goldenen Otters erfolgt beim Herbstball vom HVO am 13. November im Ratswaage-Hotel. Karten zum Preis von 30 Euro gibt es ab sofort beim Verein. Bestellungen können auch per E-Mail an herbstball-ottersleben@gmx.de oder petzerling-kurt@t-online.de gerichtet werden.