Die letzte Bushaltestelle in Magdeburg ist erst 2050 barrierefrei

Mit dem Rollator in den Bus – an den meisten Magdeburger Haltestellen ist das mit Hürden verbunden. Die Stadt muss – wie an Straßenbahnhaltestellen – für barrierefreien Einstieg sorgen, kommt dabei aber nur langsam voran.

Magdeburg - 222 Bushaltestellen – 60 davon zugleich für Bus und Bahn, 162 nur für Busse – zählt das Magdeburger Netz. Weil eine Haltestelle meist aus Haltepunkten in beide Richtungen, an zentralen Nahverkehr-Kreuzungen wie am Alten Markt sogar aus einer Vielzahl verschiedener Zu- und Ausstiegsstellen besteht, zählt die Stadtverwaltung insgesamt 476 Bushalteplätze. Nur ganze vier erfüllen davon bisher komplett den Anspruch an Barrierefreiheit, also völlig stufenlosen Ein- und Ausstieg. 72 weitere werden als teilweise und die große Mehrheit – insgesamt 400 Halteplätze – als überhaupt nicht barrierefrei gelistet. Das ist der schlechte Stand der Dinge.