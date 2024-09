Magdeburg/vs. - Studium oder Ausbildung? Die Universität Magdeburg bietet beide Möglichkeiten an. Mit Beginn des Ausbildungsjahres 2024 starteten acht neue Auszubildende ihre Berufskarriere an der Uni. Die Auswahl an Berufen ist spannend.

Lesen Sie auch: Start für praxisintegriertes Lehramtsstudium

Sie werden als Fachinformatiker, Mikrotechnologen, Kaufleute für Büromanagement und Mediengestalterin Digital und Print ausgebildet. Auch Jamie Lehr macht seine Ausbildung an der Uni und wird zum Mikrotechnologen ausgebildet.

Die Mikrotechnologie ist eine der Schlüsseltechnologien unserer Zeit und spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklung moderner Hightech-Produkte. Mikrotechnologen sind Experten darin, winzige elektronische Bauteile herzustellen, die in vielen Bereichen des Alltags Verwendung finden.

Viele Ausbildungsberufe

So wie viele dachte der 20-Jährige vor seiner Ausbildung, dass man an der Uni nur studieren kann: „Freunde, die hier studieren, zeigten mir die Möglichkeiten, die es hier an der Uni gibt. Davor wusste ich nicht einmal, dass man eine Ausbildung an der Uni machen kann.“ Er sagt weiter: „Ich wollte schon immer etwas Spezielles in der technischen Richtung machen. Für die Uni habe ich mich entschieden, da sie nicht vordergründig auf eine Arbeit in der Produktion abzielt, sondern sich in Richtung Forschung orientiert. Dabei ist man danach nicht weniger qualifiziert als nach einer Ausbildung am Produktionsstandort.“

Auch interessant: Als Azubi der Uni Magdeburg zum Praktikum nach Barcelona

Mikrotechnologen arbeiten an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Technik und leisten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Elektronik, der Medizintechnik, der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Die Branche ist zukunftsweisend, da ohne Mikrochips und Sensoren, die durch Mikrotechnologie entstehen, moderne Geräte wie Smartphones, Computer oder smarte Haushaltsgeräte undenkbar wären. Diesen ständigen Wandel findet der Auszubildende spannend: „Andauernd werden neue Prozesse und Maschinen entwickelt, um bessere und schnellere Mikrochips herzustellen. Es ist sehr interessant die Technologie dahinter zu verstehen und anzuwenden.“

Spannende Arbeitsbereiche

Und wie sieht der Arbeitsalltag für Jamie Lehr aus? „Von Alltag kann bei uns hier an der Uni nicht die Rede sein. Jeder Tag ist durch unsere prozessgebundene Arbeitsweise einzigartig und durch die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten im Reinraum kommt nie Langeweile auf. Unsere Arbeitsfelder umfassen eine Vielzahl von physikalischen und chemischen Arbeitsschritten, die von Analyse- und Dokumentationsarbeit abgerundet werden.“ Wer sich für Technik begeistert, gerne präzise arbeitet und Freude daran hat, an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken, ist bei der Ausbildung zum Mikrotechnologen genau richtig.

Die Uni Magdeburg bietet nicht nur die Ausbildung zum Mikrotechnologen an. Auch als Fachinformatiker, Mediengestalter in Ton und Bild oder Chemielaborant können sich junge Menschen ausbilden lassen.