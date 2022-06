In dieser Werkstatt sollte der Malernachwuchs lernen, probieren, experimentieren, Spaß haben und Freizeit verbringen. In seiner Vision wollte Robert Schütze einen Ort schaffen, um Jugendliche und junge Erwachsene für den Job als Maler zu begeistern, einen Ort wo sie als künftige Handwerker das Beste aus sich herausholen können.

Da Robert Schütze nicht nur quatscht, sondern macht, eröffnete er im August letzten Jahres die Azubi-Werkstatt am Standort Alt Salbke 88. Rückblickend sagt er: „Unsere Azubi-Werkstatt ist ein voller Erfolg. Für mich war es eine mittelfristige Investition, die sich voll und ganz gelohnt hat. Für unsere Azubis ist die Azubi-Werkstatt nicht nur ein Ort zum Lernen und Experimentieren, sondern auch ein Ort zum Wohlfühlen.“ Dieser Erfolg scheint sich bei den Schulabgängern rumgesprochen zu haben. „Wir haben in diesem Jahr so viele Bewerbungen erhalten, wie noch nie“, berichtet der Malerfüchse-Chef. „Stand heute sind es 46 Bewerbungen von weiblichen und männlichen Schulabgängern. Es freut mich, dass sich auch immer mehr Mädchen für den Malerberuf interessieren.“

Die Azubi-Werkstatt haben Azubis nach ihren Vorstellungen für Azubis gestaltet. Foto: Malerfüchse

Azubi-Werkstatt der Malerfüchse

Die Azubi-Werkstatt der Malerfüchse in Magdeburg war zwar die Vision von Robert Schütze, aber umgesetzt wurde sie vom Ausbildungsmeister Rocco Dier und dem Nachwuchs der Füchse. Ein Projekt von Azubis für Azubis. Kein erfahrener Malerfuchs hat hier einen Handschlag gemacht. Nur Ausbildungsmeister Rocco Dier hat die jungen Füchse beim Tapezieren und Einrichten unterstützt. Daher war es nur konsequent, dass die Jugend ihr Leitbild nicht vorgeschrieben, sondern es gemeinsam entwickelt. Als künftige Handwerker folgen sie seit August 2021 ihrem Motto: „Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss!“ In ihrer selbst errichteten Werkstatt können sie ihre beruflichen Kompetenzen tagtäglich erweitern.

Die jungen Malerfüchse hier beim Schleifen von einer Wand, beim Streichen und beim Abkleben eines Fensters. Foto: Malerfüchse

Malerfüchse und ihr Ausbildungsmeister

Um die Azubis kümmert sich Ausbildungsmeister Rocco Dier. Er ist nur für sie zuständig und steht den jungen Malerfüchsen mit Rat und Tat, jeder Menge Kompetenz, Geduld und Humor zur Seite. Der Ausbildungsmeister zeigt den Jungen und Mädchen die richtigen Handgriffe, gibt Tipps, lobt und korrigiert. Er ist Malermeister, Freund und Zuhörer zugleich.

Was verdient ein Azubi der Malerfüchse aus Magdeburg monatlich?

Im ersten Lehrjahr zahlt Robert Schütze, Inhaber und Geschäftsführer der Malerfüchse in Magdeburg seinen Auszubildenden 800 Euro brutto. Zum Vergleich: Ein Automobilkaufmann/-frau erhält, laut Vergleichsportal www.gehaltsvergleich.com/ausbildung-ausbildungsberufe , im Durchschnitt im ersten Lehrjahr 653 Euro Ausbildungsvergütung. Im zweiten Ausbildungsjahr zum Maler steigt die Vergütung auf 900 Euro und im dritten Lehrjahr erhält ein Malerfuchs 1000 Euro im Monat brutto.

Einblick in die Azubi-Werkstatt der Malerfüchse in Magdeburg. Foto: Malerfüchse

Ausbildung zum Maler und Lackierer für Gestaltung & Instandhaltung

Junge Malerfüchse wissen am Ende alles über sämtliche Maler- und Lackierarbeiten. In der Ausbildung lernen sie, wie man unterschiedlichste Oberflächen gestaltet und werden in dekorativen Techniken geschult. Außerdem lernen Füchse alles über Farben und über Maschinen- und Gerätetechnik. Mit dem Handwerkerbrief in der Tasche, gestalten sie Räume und Fassaden mithilfe verschiedener Techniken, Materialien und unterschiedlicher Farbgebung.



Mit all dem Lernstoff lassen die Malerfüchse ihren Nachwuchs nicht allein. Rocco Dier steht seinen Schützlingen mit Rat und Tat während der gesamten Ausbildungszeit zur Seite. So haben sie bestmögliche Chancen für einen guten Abschluss als Handwerker.

Worauf sich Azubis bei den Malerfüchsen freuen:

Lernen in familiärer Atmosphäre

Berufsschule in Magdeburg

Überdurchschnittliche Lehrvergütung

Gute Aufstiegs- und Karrierechancen

Hohe Übernahmechancen

Keine Schichtarbeit

30 Tage Urlaub im Jahr

Teilnahme Großboot-Cup

Wer sind die Malerfüchse in Magdeburg?

2006 gründete der Malermeister Robert Schütze eine Ich-AG. Sein Schritt in die Selbständigkeit mit dem Ergebnis, dass Stand heute 46 Mitarbeiter in zwei unterschiedlichen Gesellschaften in Lohn und Brot stehen. Im Einzelunternehmen „Die Malerfüchse“ arbeiten sechse Mitarbeiter und zehn Maler-Azubis. „Die Malerfüchse GmbH“ ist Arbeitgeber für 30 Handwerker.

Die Kernkompetenz der Malerfüchse aus Magdeburg liegt im:

Maler- und Lackierhandwerk

Fassadengestaltung

Bodenverlegung

„Wir alle geben täglich unser Bestes, um Bauprojekte fertigzustellen, Gebäude instandzuhalten, zu verschönern und zu modernisieren“, erklärt Robert Schütze. „Unser Team ist mit Freude bei der Sache. Wir verarbeiten modernste Materialien und halten uns technisch auf dem Laufenden. Unser Ziel sind zufriedene Auftraggeber.