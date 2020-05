In Magdeburg haben Einbrecher in mehreren Stadtteilen am Montag Bargeld, Baumatrial, Kabel und andere Dinge entwendet. Symbolfoto: Kzenon - Fotolia

In Magdeburg wurden der Polizei am Montag eine ganze Reihe Einbrüche gemeldet. Die unbekannten Täter stahlen Bargeld und Baumaterial.

Am Montagmorgen wurden in verschiedenen Stadtteilen von Magdeburg mehrere Einbrüche festgestellt. Die Taten wurden in den Stadtteilen Barleber See, Buckau, Leipziger Straße und Lemsdorf begangen. Die unbekannten Täter verschafften sich zu insgesamt sechs Objekten Zutritt. Dabei drangen sie in Kellerräume, eine Baustelle, einen Friseursalon sowie einen Rettungsturm ein.

Gestohlen haben die Einbrecher Kabel sowie Baumaterialien, eine geringe Menge Bargeld und Angelutensilien. Bei einem Teil der Geschädigten steht eine Schadensauflistung noch aus. Die Polizei sicherte Spuren, die derzeit ausgewertet werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden von der Polizei ebenfalls eingeleitet.