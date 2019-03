In Magdeburg drangen Unbekannte über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Die Polizei ermittelt. Symbolfoto: Gina Sanders

Bargeld in unbekannter Höhe haben Diebe bei einem Einbruch in ein Magdeburger Einfamilienhaus erbeutet.

Magdeburg l Die Täter kamen am späten Abend: Am Donnerstag sind Unbekannte zwischen 19 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus im Poseidonweg in Magdeburg eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt. Im Haus durchwühlten die Täter auf der Suche nach Beute sämtliche Schränke und Schubladen.

Nach erster Inaugenscheinnahme entwendeten die Täter Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.