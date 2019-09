Unbekannte sind in Magdeburg in eine Wohnung eingestiegen. Symbolfoto: Kzenon - Fotolia

Einbrecher sind in eine Magdeburger Wohnung eingestiegen und entwendeten Bargeld.

Magdeburg (vs) l Am 18. September 2019 sind unbekannte Täter in eine Wohnung in der Otto-Baer-Straße in Magdeburg eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld.

Die Mieterin stellte den Einbruch am Mittwochabend gegen 18 Uhr fest. Die bislang unbekannten Täter öffneten und durchsuchten in der Wohnung mehrere Schränke und entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.