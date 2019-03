In Magdeburg wurde in zwei Blumenläden eingebrochen. Die Polizei ermittelt. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

In den Magdeburger Stadtteilen Sudenburg und Neue Neustadt haben es Einbrecher auf Blumenläden abgesehen.

Magdeburg (ag) l Zwei Blumenläden in Magdeburg sind Ziel von Einbrechern geworden. Der erste Einbruch wurde am 11. März 2019 gegen 7.15 Uhr in der Halberstädter Straße festgestellt. Bislang unbekannte Täter hatten eine Eingangstür gewaltsam aufgehebelt und sich hierdurch Zutritt zu den Räumen verschafft. Die Diebe erbeuteten Bargeld in zweistelliger Höhe.

Der zweite Einbruch in einen Blumenladen wurde in der Lübecker Straße am Montag gegen 8.30 Uhr festgestellt. Einer Mitarbeiterin des Geschäfts waren Hebelspuren an der Eingangstür aufgefallen. In den Laden gelangten die unbekannten Täter nicht. Polizeibeamte sicherten an beiden Tatorten Spuren.

Während der Anzeigenaufnahmen wurde bekannt, dass die beiden Blumenläden der selben Betreiberin gehören. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen, teilte die Polizei am Dienstag mit.