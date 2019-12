Mehrere Eigenheime haben unbekannte Diebe am Wochenende in Magdeburg heimgesucht. Symbolfoto: Ricardo Reitmeyer/Shutterstock

Vier Häuser sind am Wochenende in Magdeburg Ziel von Einbrechern geworden. Entwendet wurden unter anderem Geld und Waffen.

Magdeburg l Bei einem Einbruch in einen Magdeburger Bungalow im Bisamweg haben Unbekannte zwei Flaschen Sekt und eine Flasche Wein gestohlen. Weiterhin bauten sie auf dem Grundstück eine Wildkamera ab. Ob die Polizei dennoch Aufzeichnungen der Kamera sichern konnte, ist unklar. Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonnabend, 13 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr.

Am Sonntagabend verzeichnete die Polizei drei weitere Einbrüche in Magdeburg. Im Stadtteil Rothensee standen gleich zwei Einfamilienhäuser im Fokus von unbekannten Einbrechern. In der Elbeuer Straße drangen die Täter durch eine Terrassentür ins Haus ein. Drinnen wurden sämtliche Räume durchsucht und Bargeld, Münzen und altertümliche Waffen in Form von Säbeln entwendet. Auch in der Badeteichstraße gelang es den unbekannten Tätern, sich über eine Hintertür Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen und alles zu durchsuchen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Kreditkarte entwendet.

Im Magdeburger Stadtteil Nordwest schlugen Einbrecher die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein, wodurch die Alarmanlage auslöste. Offensichtlich ließen die Täter daraufhin von dem Haus ab und entfernten sich, wodurch nichts entwendet wurde.

Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und leitete die entsprechenden Ermittlungsverfahren.