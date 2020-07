Zwei Wohnungen in Magdeburger Mehrfamilienhäusern sind am Wochenende zum Ziel von Einbrechern geworden.

Magdeburg (vs) l Die Polizei in Magdeburg ermittelt nach zwei Wohnungseinbrüchen. Der erste Einbruch ereignete sich im Stadtteil Sudenburg. Unbekannte hebelten laut Polizei zwischen Sonnabend, 10 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, in der Fichtestraße eine Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Schränke und Schubladen seien durchwühlt worden. Der oder die Täter sollen ein Mobiltelefon sowie einen Akkuschrauber mitgenommen haben.

Im zweiten Fall ist noch nicht klar, ob etwas entwendet wurde, so die Polizei. Der Einbruch ereignete sich laut Bericht am Sonntag zwischen 11 und 20 Uhr. Tatort war eine Wohnung in der Albert-Schweitzer-Straße im Stadtteil Neustädter See. Hier sei eine Wohnungstür aufgehebelt worden.