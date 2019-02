Goldmünze, sichergestellt bei einer Polizeikontrolle in Magdeburg. Foto: Polizei Magdeburg

Die Polizei hat bei einem verdächtigen Mann in Magdeburg eine Goldmünze entdeckt. Sie könnte gestohlen sein.

Magdeburg (ag) l Am Dienstagmorgen hat die Polizei in Magdeburg in der Leipziger Straße einen verdächtigen Mann festgestellt. Bei einer Durchsuchung wurde unter anderem eine goldfarbene Münze gefunden.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 2 Uhr zwei verdächtige Männer im Fermersleber Weg und meldete dies der Polizei. Die Männer waren mit Taschenlampen unterwegs und leuchteten in Fahrzeuge. Als Polizeibeamte eintrafen, konnte der 30-jährige Magdeburger festgestellt und kontrolliert werden.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten Werkzeuge, Handschuhe, einen verbotenen Feuerwerkskörper sowie eine Goldmünze. Gegen den Magdeburger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Bei der Herkunft der goldfarbenen Medaille ist nicht auszuschließen, dass diese aus einer Diebstahlshandlung stammen könnte.

Hinweisgeber, die Angaben zu der goldfarbenen Medaille machen können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.