Nach drei mutmaßlichen Dieben fahndet die Polizei nun öffentlich. Die Männer stehen im Verdacht, eine Bankkarte in Haldensleben in der Börde gestohlen zu haben und damit in Magdeburg shoppen gegangen zu sein.

Bereits im Frühjahr sollen drei mutmaßliche Diebe eine in Haldensleben in der Börde geklaute EC-Karte für einen Einkaufsbummel in Magdeburg genutzt haben. Nund fahndet die Polizei mit Fotos nach den Männern. Symbolbild:

Magdeburg/Haldensleben (vs) - Mehrere Männer werden verdächtigt, in Verbindung mit einer gestohlenen Geldkarte zu stehen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach war die Bankkarte bereits im Frühjahr in Haldensleben in der Börde gestohlen worden. Anschließend wurden offenbar mit der entwendeten EC-Karte Waren in einem Laden in Magdeburg gekauft.

Magdeburg und Börde: Polizei sucht nach Dieben

Nun fahndet die Polizei mit Aufnahmen aus der Überwachungskamera nach drei Männern, die an der Aktion beteiligt gewesen sein könnten und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die mutmaßlichen Täter 1 und 2. Foto: Polizei

Die Männer sollen in einem Laden in Magdeburg mit der gestohlenen Bankkarte eingekauft haben. Foto: Polizei

Der mutmäßliche Täter 1. Foto: Polizei

Dieser Mann könnte mit zu den Tätern gehört haben. Foto: Polizei

Wer erkennt die abgebildeten Männer? Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täter erbittet die Polizei in Haldensleben unter der Rufnummer 03904-4780.

Die Geldkarte ist mittlerweile gesperrt.