Magdeburg/Schönebeck (vs) l Am Rotehornpark in Magdeburg ist einem Schönebecker das Auto gestohlen worden. Der 30-Jährige parkte seinen grauen Mercedes GL laut Polizeiangaben am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf dem Heinrich-Heine-Platz. Gegen 17 Uhr kehrte er zurück, allerdings war sein Auto verschwunden.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl des Mercedes und/oder den Tätern haben, können sich unter 0391/5463292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.